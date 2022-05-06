دونيتسك: إجلاء 518 مدنيًا من مدينة ماريوبول خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سلطات دونيتسك الشعبية، إجلاء نحو 518 مدنيًا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 67 طفلا.

وأوضحت، السلطات وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه الساعة الثامنة من صباح اليوم تم إجلاء 518 شخصا، من بينهم 67 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينويه.. مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، موجودين في مركز للإيواء المؤقت تابع لها .

وأفادت بأن ما تم إجلائهم من المدنيين منذ يوم 5 مارس الماضي بلغ 28 ألفا و336 مدنيًا .