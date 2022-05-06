محمد بن مسعود - الدمام - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وأضافت ساكي أن الزيارة ستشمل أيضا إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البيت الأبيض: بايدن سيبحث قضية كوريا الشمالية أثناء جولة آسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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