اخبار دوليه – البيت الأبيض: بايدن سيبحث قضية كوريا الشمالية أثناء جولة آسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين إن الرئيس جو بايدن سيبحث البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء زيارة للبلدين في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأضافت ساكي أن الزيارة ستشمل أيضا إجراء محادثات في طوكيو مع زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم أربع دول هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.