اخبار دوليه – مليشيا الحوثي ترتكب 341 خرقاً للهدنة خلال خمسة أيام بجميع الجبهات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش اليمنى أن مليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في جميع جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، في ظل التزام قوات الجيش اليمنى بالوقف التام لإطلاق النار.

ونقلت ووكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجيش اليمني القول إن مليشيا الحوثي ارتكبت 341 خرقاً خلال الفترة من 30 ابريل وحتى 4 مايو الجاري، منها 113 خرقاً في الجبهات المحيطة بمحافظة مارب، و69 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقاً في جبهات الجوف، و43 خرقاً في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة (خلال يوم العيد فقط الاثنين 2 مايو)، و4 خروقات في محور الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقاً واحداً في محور أبين.

وأشار التقرير إلى أن الخروقات تمثلت بقيام المليشيا الحوثية بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع قوات الجيش في مختلف الجبهات منها عملية هجومية وأكثر من 10 محاولات تسلل في أوقات متفرقة، لافتاً الى رصد إطلاق المليشيا الحوثية 8 صواريخ خلال يومين باتجاه مناطق يمنية وسعودية آهلة بالسكان وباتجاه مواقع عسكرية منها 4 صواريخ باليستية و4 صواريخ كاتيوشا في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة.

كما واصلت المليشيا استحداث مواقع وبناء تحصينات وحفر خنادق في مختلف الجبهات.