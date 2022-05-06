الصين: العقوبات لا تجلب سلاماً وتؤدى إلى تردى الوضع الاقتصادى العالمى

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات لايمكن أن تجلب سلاماً ، ولكنها ستؤدى فقط إلى تردى الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم ” إنه يتعين على الولايات المتحدة ، التي يمثل اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم ، أن تفعل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية “.

وأضاف المتحدث الصيني قائلا ” إن الصين على استعداد للعمل مع كافة الأطراف للمساهمة فى تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية وتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي العالمي وزيادة الثقة العالمية في التنمية”.

واستدرك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا ” إنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي والوضع الاقتصادي العالمى الهش ، فإن الولايات المتحدة والقليل من الدول الأخرى تتمسك بمصالحها الخاصة وتقوم بزيادة العقوبات من جانب واحد”.

ومن ناحية أخرى ، أشارت تقارير إخبارية إلى أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فيما يتعلق بهذا الشأن تأتى في الوقت الذى تتعرض فيه الصين لضغوط متزايدة ، خاصة من جانب الولايات المتحدة ، لكى تدين العمليات الروسية في أوكرانيا .