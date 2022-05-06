اخبار دوليه – رئيس الوزراء اللبناني: ليس أمامنا سوى خيار صندوق النقد الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إنه ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته.

وأضاف ميقاتي، بحسب ما نقله عنه وزير الإعلام زياد مكاري «منذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام حصول لبنان على منحة إضافية عما يقدمه الصندوق».

وتابع ميقاتي «ربما كان التوقيت خاطئاً في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب لأن أكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها».

واستشهد ميقاتي بتجربة اليونان مع صندوق النقد خلال الأزمة التي مرت بها قائلاً «في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرت بها اجتمع مجلس النواب والحكومة بشكل مكثف لفترة عشرة أيام وأنجزوا كل القوانين المطلوبة، وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسددت تقريبا كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد».

وكانت المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق قد بدأت في يناير الماضي.

وأعلن صندوق النقد في 7 أبريل الماضي أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي، على امتداد حوالي 4 سنوات.