السفارة في الفلبين تتوقف عن العمل يوم الإثنين بسبب الانتخابات الرئاسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، عن التوقف عن العمل يوم الإثنين المقبل الموافق 9 مايو 2022م، بسبب تزامنه مع يوم الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس الحالي.

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود التنويه للمواطنين بأن يوم الإثنين المقبل سيكون يوم إجازة رسمية، تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.

وأشارت السفارة لدى الفلبين إلى أنها سوف تستأنف العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م.

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وأضافت أنه في حالات الطوارئ يتم التواصل معها عبر الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444)، وهاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).

ومن المقرر أن تشهد الفلبين يوم الإثنين المقبل انتخابات رئاسية، لاختيار خلف للرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي؛ حيث تقتصر الرئاسة في الفلبين على ولاية واحدة مدتها ست سنوات.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يتقدم فرديناند ماركوس جونيور، وهو الابن الأكبر لرئيس فلبيني سابق، على منافسيه العشرة الآخرين.