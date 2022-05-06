آمبر هيرد: جوني ديب ضربني بسبب غيرته من جيمس فرانكو

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت الممثلة آمبر هيرد طليقها جوني ديب بضربها بشكل متكرر، مشيرة إلى أنه ضربها أثناء رحلة جوية في عام 2014 لافتراضه أن لها علاقة غرامية مع الممثل جيمس فرانكو.
وخلال شهادتها أمام المحكمة، التي تنظر القضية منذ أسابيع، زعمت هيرد أن نهج ديب العنيف تجاهها بدأ عام 2012.
وحرك ديب الدعوى القضائية ضد طليقته، بعدما كتبت مقالا وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي.
لكن ديب نفى في شهادته أمام المحكمة قيامه بأي شيء خاطئ.
وقالت هيرد «أعاني للعثور على الكلمات التي تصف مدى الآلام التي أمر بها، إنه أمر فظيع، أن أجلس هنا لأسابيع، وأتذكر كل شيء».
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