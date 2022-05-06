اخبار دوليه – روسيا وأوكرانيا: استعدادات لإجلاء دفعة جديدة من المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الأمم المتحدة إنه من المقرر إجراء عملية ثالثة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول يوم الجمعة، وسط أنباء عن ارتفاع وتيرة القتال من أجل السيطرة على مصنع للصلب.

ويعتقد أن حوالي 200 مدني يختبئون في المصنع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يجب عمل كل شيء «لإخراج الناس من هذا الجحيم».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قواته مستعدة لمنح المدنيين ممرا آمنا، لكن يجب على المقاتلين الاستسلام.

وكان بوتين قد أعلن بالفعل الانتصار في ماريوبول، وأمر قواته بإغلاق الموقع الصناعي المترامي الأطراف – الذي تم تصميمه خلال الحرب الباردة ليكون بمثابة مخبأ نووي ولديه شبكة من الأنفاق تحت الأرض – بدلا من محاولة السيطرة عليه.