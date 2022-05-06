محمد بن مسعود - الدمام - قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين كارين جان-بيير متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة ومثلية تتولى هذا المنصب. وكانت جان-بيير (44 عاما) نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض منذ انتخاب بايدن رئيسا. وستحل مكان المتحدثة الحالية جين ساكي (43 عاما) نهاية الأسبوع المقبل. ويعقد من يشغل هذا المنصب إحاطات إخبارية يومية مع مراسلي البيت الأبيض. وستنتقل ساكي إلى وظيفة في محطة «ام اس ان بي سي» التلفزيونية ذات الميول اليسارية. ووصفت خليفتها على موقع تويتر بأنها «امرأة رائعة»، ولديها «جوهر أخلاقي».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أول امرأة سوداء ومثلية في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.