الصين تسجل 4714 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت الصين حلال الساعات ال24 الماضية, 4714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 12 حالة وفاة. وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن العدد الإجمالي للاصابات في البر الصيني الرئيسي بلغ 218945, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5153. أخبار قد تهمك

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