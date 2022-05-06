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اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة

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محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور الدسوقي: المملكة اتخذت خطوات كبيرة لتسخير العلوم والتقنية والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي المستدام من وباء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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