اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة

محمد بن مسعود - الدمام - الدكتور الدسوقي: المملكة اتخذت خطوات كبيرة لتسخير العلوم والتقنية والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعافي المستدام من وباء كورونا

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