محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حفره كبيره بطريق معروف في العاصمة عثمان بن عفان وبالقرب من مكتبة جرير وجامعة الأمام تعيق الطريق

وتم رفع بلاغ للأمانة رقم 22314450 من جهة أهل الحي وارسلوا تم ابلاغ الجهة المختصه شركة المياه الوطنية دون اي تجاوب حتى الآن أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر إستغاثة أهالي حي نرجس بسبب حفرة في الطريق لتجنب الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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