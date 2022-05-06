محمد بن مسعود - الدمام - عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!

شهدت منطقة بولدانا في ولاية ماهاراشترا الهندية، واقعة غريبة من نوعها، بعدما قام أحد الأشخاص بتزويج ابنته لرجل آخر بخلاف عريسها، في ليلة زفافهما.

وقام والد العروس بتزويج ابنته من قريب لها بدلاً من العريس لأن العريس المخمور لم يصل إلى المكان في الوقت المحدد.

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وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم 22 من الشهر الجاري، وبالفعل بدأت مراسم الزفاف، وانتظرت العروس وعائلتها وصول العريس إلى المكان.

وبدأ حفل الزفاف في الساعة الرابعة مساء، ولكن العريس لم يصل إلى مكان الحفل حتى الساعة 8 مساءً، وعندما وصل كان مخمورا، بحسب موقع الهند اليوم.

ومن جانبها قالت والدة العروس: “كان العريس وأصدقاؤه في حالة سكر وجاءوا إلى مكان الحفل في الساعة 8 مساءً بدلاً من 4 مساءً وبدأوا القتال”.

وتابعت: “لقد زوجنا ابنتي من أحد أقاربنا، بعد تأخر العريس في الوصول إلى قاعة الحفل، في الموعد المحدد”.