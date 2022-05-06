أخضر السلة يصل إلى البوسنة تحضيرًا لدورة الألعاب الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة إلى جمهورية البوسنة والهرسك لإقامة معسكر خارجي تحضيرًا لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في دولة الكويت الشهر المقبل.
وأنهى الأخضر أمس المعسكر الإعدادي الداخلي بالرياض، إذ ضمت البعثة 14 لاعبًا هم: (مرزوق المولد، ومحمد المرواني، وأيوب الهوساوي، وناصر أبو جلاس، ومحمد الصقر، ومثني المرواني، وفهد السالك، وعلي الشبيلي، ومصعب قاضي، وأسامة البرقاوي، وهمام حسين، وثامر محمد، وأيمن المولد، وسعد السبيعي) تحت إشراف المدرب الوطني علي السنحاني، ومساعديه خلدون المولد وكريكور كركوريان، والمعد البدني أمير عيد, وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ، فيما يشرف على الأخضر يسار مختار والإداري عبدالكريم الهوساوي.
وأوضح السنحاني أن المعسكر الخارجي استكمال للمعسكر الداخلي الذي أقيم في الرياض، للوصول إلى الجاهزية الأمثل قبل خوض المنافسات الخليجية وتحقيق اللقب، كما أنها ستكون فرصة قوية لإعداد وتجهيز المنتخب قبل خوض نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم، مثمنًا دعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة في تجهيز وإعداد المنتخب بالصورة المطلوبة، متمنيًا تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرياضية في الوصول بالمنتخب إلى أعلى المستويات لكرة السلة السعودية خلال المدة القادمة.
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