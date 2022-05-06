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متنزهات الشرقية.. أجواء رحبة لطقوس السعادة

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الدمام - شريف احمد - تواصلت مظاهر البهجة والسعادة بعيد الفطر المبارك، في اليوم الرابع على التوالي، إذ ترصعت الحدائق، والمتنزهات، والواجهات البحرية، بمظاهر البهجة، في مشهد مميز ضم جميع المراحل العمرية، بينما اكتست الأماكن المفتوحة حلة العيد، لاستقبال المرتادين وسط خدمات متكاملة. وجذبت المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والألعاب الزوار من الأطفال والأسر، للاستمتاع بأجواء العيد، إضافة إلى إقبال لافت من الشباب على التريض والمشي وركوب الدراجات، في الهواء الطلق.

وحرصت العديد من العوائل على قضاء أوقاتها بالشواطئ والحدائق، في مشهد أسري مميز، شمل الأبناء والأصدقاء، فيما استقطبت الأماكن المخصصة للأطفال عددا كبيرا من الصغار للعب والمرح، مما أضفى تنوعا جميلاً في طقوس الاحتفاء بالعيد المبارك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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