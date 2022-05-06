شكرا لقرائتكم خبر عن متنزهات الشرقية.. أجواء رحبة لطقوس السعادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت مظاهر البهجة والسعادة بعيد الفطر المبارك، في اليوم الرابع على التوالي، إذ ترصعت الحدائق، والمتنزهات، والواجهات البحرية، بمظاهر البهجة، في مشهد مميز ضم جميع المراحل العمرية، بينما اكتست الأماكن المفتوحة حلة العيد، لاستقبال المرتادين وسط خدمات متكاملة. وجذبت المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والألعاب الزوار من الأطفال والأسر، للاستمتاع بأجواء العيد، إضافة إلى إقبال لافت من الشباب على التريض والمشي وركوب الدراجات، في الهواء الطلق.

وحرصت العديد من العوائل على قضاء أوقاتها بالشواطئ والحدائق، في مشهد أسري مميز، شمل الأبناء والأصدقاء، فيما استقطبت الأماكن المخصصة للأطفال عددا كبيرا من الصغار للعب والمرح، مما أضفى تنوعا جميلاً في طقوس الاحتفاء بالعيد المبارك.