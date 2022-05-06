شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف مستفيد من دعم تغذية الأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م استفاد من المشروع 31.212 شخصا، حيث جرى فرز 5.997 طفلا، وتقديم العلاج لـ 304 أفراد من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 578 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 802 طفل لوقايتهم من سوء التغذية.

وجرى فرز 3.495 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 535 حالة، فيما حصلت 1.130 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 16.343 مراجعة من أنشطة التوعية، و2.028 مستفيدة من ركن المشورة. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.