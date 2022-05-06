شكرا لقرائتكم خبر عن الصالح ينقل تحيات القيادة إلى رئيس بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، أمس الأول، رئيس جمهورية بولندا أنجي دودا بالقصر الرئاسي في وارسو، وذلك خلال الاحتفال بذكرى يوم الدستور البولندي، الذي يصادف الثالث من شهر مايو من كل عام.

ونقل السفير الصالح للرئيس البولندي، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بهذه المناسبة. ومن جانبه، أعرب الرئيس البولندي عن شكره وتقديره للقيادة، وتمنياته للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.