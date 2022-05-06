شكرا لقرائتكم خبر عن 50 عرضا بمهرجان «طائف الورد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق اليوم في مدينة الطائف النسخة الثانية من مهرجان «طائف الورد»، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، للاحتفاء بالقيم الثقافية والتراثية والإبداعية المرتبطة بالورد الطائفي على مدى تسعة قرون، وستشهد الفعالية أكثر من 50 عرضا حيا وفنا أدائيا في المسرح الرئيس للفعالية وفي أروقة متنزه الردف.

وستقام فعاليات المهرجان في ثلاثة مواقع رئيسة على مدى 14 يوما، تبدأ من مطار الطائف الدولي الذي ستتزين صالات قدومه ومغادرته بالورد مع جداريات تبرز ثقافة وجمالية ورد الطائف للتصوير التذكاري، إلى جانب تزيين طرق وميادين المحافظة الرئيسة بالتشكيلات البصرية لمجسمات الورد التي ستضيف لمسة جمالية فنية للمدينة، إضافة إلى تزيين البوابات بالورود المعلقة التي ستضفي بعدا جماليا من هوية وتراث المدينة، وكذلك تجميل محيط وشبابيك قصر شبرا التاريخي بالورد مع فعالية إسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد على المبنى.