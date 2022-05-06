شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. هيئتان لتطوير الأحساء والطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، 5 أوامر ملكية، تضمنت إنشاء هيئتين لتطوير الأحساء والطائف يكون لكل منها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر، بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وتضمنت الأوامر، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، وإعفاء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة .

• الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير الحدود الشمالية

• الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظا لجدة