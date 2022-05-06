شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن طلال بن بدر: مسؤولية عظيمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.

كما رفع سموه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» بتعيينه محافظاً للأحساء.

وقال سمو محافظ الأحساء «لقد حملتني القيادة مسئولية عظيمة تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأسأل الله التوفيق لخدمة أهالي الأحساء هذه المحافظة التي لها ولأهلها اهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة، حفظها الله».