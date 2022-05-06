شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الاستفادة من مزايا الأحساء التنافسية والان نبدء بالتفاصيل
وقال سموه: «الهيئة الجديدة ستعمل على تطوير محافظة الأحساء بما في ذلك من خطط تطويرية لواحة الأحساء التاريخية، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج الداعمة لتعظيم الفرص المتاحة من خلال تفعيل الأصول وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية ورفع مساهمة المنطقة الشرقية بشكل عام والأحساء بشكل خاص في تحقيق رؤية المملكة بإذن الله».
يُشار إلى أن الهيئة الجديدة، سوف تتولى إعداد التوجهات والدراسات والمخططات الإستراتيجية للمحافظة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص، وتحديثها عند الحاجة، بالإضافة إلى مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية.
وسوف تقود الهيئة أعمال التطوير والتنسيق والتخطيط والمتابعة مع كل الجهات العاملة في الأحساء، إلى جانب وضع السبل المحفزة لمساهمة القطاع الخاص من خلال توجيه الاستثمارات بما يحقق العوائد والمستهدفات المرجوة.
وتضم محافظة الأحساء معالم أثرية وتاريخية عديدة، إضافة إلى تعدد الموارد الطبيعية كونها أكبر واحة نخيل مسجلة في «اليونسكو» بالإضافة إلى شواطئ وبحيرات تمتاز بطبيعة جاذبة، كما يفوق عدد المواقع الأثرية 65 موقعاً مسجلاً ضمن سجل التراث الوطني.