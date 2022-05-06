“طلعة التمياط” تختتم فعاليات إحتفالات “بهجة عيد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض اختتمت بلدية طلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية، أمس فعاليات إحتفالات “بهجة عيد” التي أستمرت على مدى يومين بعدد من العروض والبرامج المنوعة والشيقة وسط تنظيم مميز بالحديقة النموذجية، بمشاركة الأهالي والزائرين.

وشهدت الفعاليات أمس،عدد من الفعاليات المتنوعة، مثل بيت الضيافة والقهوة السعودية، وركن الأسر المنتجة، وعرضفرقة الفنون، والمرح، وفعاليات شارع الفـن، والأمسية الشعرية المنوعة لعدداً من الشعراء، والمسابقات،إضافة إلى العديدمن البرامج التي روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة وسط تفاعل كبير من الحضور.

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