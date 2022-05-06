اخبار الرياضه السعوديه وعد عيسى لـ«عكاظ»: لا أؤيد فكرة رابطة المشجعات

محمد بن مسعود - الدمام - لاعبة كرة القدم وعد عيسى، وجه طموح يتطلع للمستقبل. التقيناها في «عكاظ» فلمسنا حماستها ورغبتها المستمرة في تطوير قدراتها لتكون قادرة على العطاء الكروي الذي يؤهلها لتمثيل الوطن خير تمثيل. وجاءت حصيلة الحوار كما يلي:

• حدثينا عنك وعن سر حبك لكرة القدم بالذات؟

•• في الحقيقة أنا مشجعة قبل أن أكون لاعبة كرة قدم، وسر حبي لكرة القدم هو والدي (رحمه الله).

• كيف كان دخولك عالم لعبة كرة القدم المعروفة بشعبيتها بين الرجال أكثر من النساء؟

•• كان ذلك عن طريق الصدفة، فقد رأيت إعلاناً في برنامج من برامج التواصل الاجتماعي لتجربة أداء لفريق نسائي وقدمت، والحمد لله تم قبولي، ووصلت إلى ما أنا عليه الآن.

لم نستسلم

• هل واجهتك صعوبات؟ وكيف تغلبتِ عليها؟

•• طبعاً واجهتنا صعوبات كثيرة وأكبرها كان عدم وجود ملاعب مغلقة، كذلك واجهتنا في البداية صعوبة عدم تقبّل الأهالي لموضوع الرياضة النسائية، لكن الحمد لله لم نستسلم وتم تجاوز الصعاب.

• ماذا عن المدربين وملاعب التدريب المتوفرة لممارسة اللعبة نسائياً؟

•• حالياً الوضع اختلف عما كان عليه، وتوفرت الملاعب بشكل أكبر وأفضل، والآن هناك تطور ملحوظ في كل النواحي، وحتى من جهة المدربين فكل مدرب يحاول أن يعطي كل ما عنده، «فيهم الخير والبركة إن شاء الله».

والدي من دعمني

• خلف كل ناجح شخص، من وقف خلف تحقيق هدفك ودعمك؟

•• الحمد لله حصلت على الدعم من الكل، خصوصاً والدي (رحمه الله)، الذي كان دائم التشجيع والتحفيز لي، وبإذن الله لن أخيب ظنه.

• حدثينا عن أهدافك القادمة؟

•• من أهدافي تمثيل المنتخب السعودي والاحتراف دولياً.

• ولماذا اخترت مركز السنتر تحديداً؟

•• اختياري له كان بسبب والدي أولاً، وثانياً بسبب حبي لوالديني.

• حسب الحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة، ما توقعاتك لكرة القدم النسائية؟

•• أتوقع وصولها لدرجة عالية من التقدم والازدهار والتطور المستمر من أفضل لأفضل.

• ما هو فريقك المفضل محلياً وعالمياً، وأيضاً من هو اللاعب الأفضل بنظرك في الداخل والخارج؟

•• محلياً أنا اتحادية قلباً وقالباً، أما عالمياً فأنا مشجعة لأكثر من فريق، ولكن الأقرب لقلبي هو ريال مدريد. وبالنسبة للاعبي المفضل محليا فهو سالم الدوسري، وعالميا ليفاندوسكي وكريم بنزيما.

• هدف سجلتِه وما زال عالقاً في ذاكرتك؟

•• ما انكتب لي للآن تسجيل الأهداف، ووظيفتي هي قطع الأهداف.

استعداد فقط• كيف استعدادكم للبطولات القادمة؟

•• حالياً نعمل على أنفسنا أكثر ونحاول أن نكون مستعدين لأي شيء قادم.

• هل تتمنين وجود بطولات خليجية وعربية وآسيوية وعالمية أسوة ببطولات الرجال لكرة القدم؟

•• طبعاً أتمنى أن ننافس على بطولات عالمية وأن نرفع اسم مملكتنا الغالية عالياً.

• ماذا عن فريقك والمشاركات القادمة؟

•• ننتظر شيئاً رسمياً نشارك فيه، والله يكتب لنا التوفيق.

• ما خططك المستقبلية؟

•• أشتغل أكثر على نفسي بحيث انضم للمنتخب ومن ثم أفكر بالاحتراف الخارجي مستقبلاً.

اجتهاد وتطور

• كيف ترين الإعلام الرياضي السعودي؟

•• في اجتهاد وتطور ملحوظ وتنوع في دعم كل الرياضات.

• هل تمارسين رياضات أخرى غير كرة القدم؟

•• حالياً كل اهتمامي لكرة القدم، ولا أريد تشتيت نفسي بشيء ثانٍ.

أتمناها اتحادية

• من تتوقعين أن يفوز ببطولة الدوري؟

•• المنافسة ما زالت مستمرة ولكن أتمناها اتحادية طبعاً.

• هل تتفقين مع الرأي القائل بأن الهلال أفضل فريق في آسيا؟

•• في هذه المرحلة وهذا الوقت أستطيع القول إنه أفضل فريق في آسيا.

• برأيك من أفضل 3 لاعبين محليين و3 أجانب؟

•• سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود وسلمان الفراج محلياً، وعالمياً كريم بنزيما وليفاندوسكي وكريستيانو رونالدو.

• جمهور أي فريق يعجبك؟ وهل تؤيدين وجود رابطة للمشجعات؟

•• طبعاً بدون تفكير جماهير العميد. أما بخصوص رابطة المشجعات فلا أؤيد هذا الموضوع.

• ما كلمتك الأخيرة في هذا الحوار؟

•• شكراً لـ«عكاظ» على تسليط الضوء على الرياضة النسائية، وشكراً على الدعم.