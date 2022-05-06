سمو الأمير سعود بن نهار يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المانطق_ مكة المكرمة رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لمحافظة الطائف.

وقال سموه: “إن ثقة القيادة مسؤولية كبرى، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، لما فيه خدمة قيادتنا وبلادنا، وأن نحقق لأهالي محافظة الطائف تطلعاتهم لكل ما من شأنه الإسهام في تطويرها لتكون محافظة عصرية لساكنيها، وجاذبة لجيرانها، مزدهرة وعامرة، عبر دعم القيادة غير المحدود، وتحت توجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، والعمل الدؤوب على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على الصعد كافة”.

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