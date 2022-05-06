فريق النصر يطارد انتصارا غاب 811 يوما أمام الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يطارد فريق النصر الأول لكرة القدم انتصارًا غاب 811 يومًا أمام الشباب، في ديربي الرياض عندما يستضيفه الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود آخر انتصار حققه النصر على الشباب إلى مباراة جمعتهما في الـ 14من فبراير 2020، وكان بنتيجة 4-2، وجاءت الرباعية عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف، وخالد الغنام هدف وحيد، بينما سجل للشباب جوانكا، أسبريليا.

وتقابل الفريقان بعد تلك المباراة، 3 مرات في الدوري، لم يتمكن خلالها النصر في تذوق طعم الانتصارات، حيث فاز الشباب في المباريات الثلاث بـ2-0، 4-0، 1-0 على التوالي.

ويسعى الفريق النصراوي إلى تحقيق فوزه الـ15 بالمسابقة، ويأتي النصر في المركز الثالث بـ48 نقطة.

وفي خلال فترة توقف بعد فوزه على الفيحاء، خاض النصر 4 مباريات تجريبية كانت أمام الحزم وفاز 3-0، وتعادل إيجابي أمام الاتفاق 1-1، وانتصر على بني ياس الاماراتي 2-0، وحقق الفوز في التجريبية الأخيرة أمام الباطن 2-1.

ويملك الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر الأدوات اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية والمتمثلة في البرازيلي تاليسكا، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي مشاريبوف، وسيفتقد إلى خدمات الكاميروني أبو بكر فينسينت مهاجمه.

في المقابل يأمل الشباب في تحقيق الانتصار وخطف المركز الثالث على النصر، والشباب يملك الطموح العالي بعد تأهله من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بـ16 نقطة، ويمتلك الفريق الشبابي العناصر التي بإمكانها صنع الفارق والفوز على رأسهم إيفر بانيجا قائد الفريق، البرازيلي كارلوس جونيور، وباولينهو مواطنه.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثالث بـ48 نقطة، يليه الشباب وبفارق نقطة واحدة.