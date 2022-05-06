محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض فتحت إدارة موسم جدة للشباب والشابات من أصحاب المواهب الفنية والهواة الفرصة للمشاركة في الموسم وتقديم إبداعاتهم في مناطق الفعاليات، وتعريف الزوار بمواهبهم المختلفة.

وشهدت ساحات وممرات جدة آرت نماذج مميزة من مشاركات أصحاب المواهب والفنون الذين قدموا فنونهم ومواهبهم لزوار الموسم، بعدما أتاحت إدارة الموسم المجال لهم للمشاركة من خلال تسجيل مواهبهم وأعمالهم عبر “منصة مطلوب” قبل انطلاق الموسم.

وأبدى زوار الموسم إعجابهم بما تابعوه من عروض فنية وأنغام المقطوعات الموسيقية التي عمَّت منطقة “جدة آرت بروميناد” وأبدع فيها أصحاب هذه المواهب الوطنية.

كما قدَّم أصحاب المواهب شكرهم وثناءهم لإدارة الموسم على تمكينهم من إبراز مواهبهم أمام الجمهور؛مما يرسخ ثقتهم بأنفسهم، والظهور على نطاقٍ أوسع في مختلف المناسبات.

كانت هذه تفاصيل خبر مواهب شابة تنثر إبداعاتها الفنية أمام زوّار “موسم جدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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