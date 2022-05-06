العثور على قرش له 300 سن!

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب عدد من بحارة السفن في البرتغال بالدهشة لدى مصادفتهم لقرش نادر يعود إلى 80 مليون سنة ويمتلك عددًا هائلاً من الأسنان، قبالة سواحل البلد الأوروبي.

ونقل موقع «سكاي ينوزر عربية» عن صحيفة «ديلي ستار» أن هذا القرش الذي يصل طوله إلى 1.5 متر يُوصف في الغالب بـ«الأحفورة الحية»، لأنه تغير بشكل طفيف على مدى عشرات الملايين من السنين.

وجرى سحب سمك القرش النادر الذي يسمى بـ«الأهدب» من عمق يزيد على 2000 متر تحت سطح الماء.

في غضون ذلك، قال باحثون برتغاليون في تصريحات للصحافة إنهم يعملون بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان تفادي صيد أنواع غير مرغوب فيها أو أخرى تحتاج الحماية.

وكان هذا القرش يعيش سابحًا في مياه عميقة، بينما كانت الديناصورات على سطح الأرض، واستطاع «الأهدب» أن يكتسب فكًا قويًا بفعل صيده لسمك الحبار وأنواع أخرى.