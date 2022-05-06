روبوت يتذوّق الطعام كالبشر!

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن باحثون عن ابتكار جديد من شأنه أن يتذوق الطعام في مراحل مختلفة من عملية المضغ، تمامًا كما يفعل البشر.

وأوضح الباحثون، في دراسة نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» الإخباري نقلاً عن دورية «فرونتيرز روبوتيكس» العلمية، أنهم ربطوا مسبار التوصيل -الذي يعمل مستشعرًا للملوحة- بذراع الروبوت، لتقليد العملية البشرية للمضغ والتذوق.

وأكد فريق البحث -الذي ينتمي إلى جامعة كامبريدج البريطانية- أن الروبوت نجح في إعادة القراءة في بضع ثوانٍ فقط، بعدما أعدّوا البيض المخفوق والطماطم، وقاموا بتغيير عدد الطماطم وكمية الملح في كل طبق.

وذكروا أنهم وضعوا مزيج البيض في الخلاط، واختار الروبوت الطبق مرة أخرى، وأدت القراءات المختلفة في نقاط مختلفة من المضغ إلى خرائط مذاق لكل طبق.

والمشروع -الذي تم إنجازه بالتعاون مع شركة «بيكو» المتخصصة في الأدوات المنزلية- تم تدريبه بالفعل على صنع عجة، وتسعة أشكال مختلفة من طبق بسيط من البيض المخفوق والطماطم في ثلاث مراحل مختلفة من عملية المضغ.

وأظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في قدرة الروبوت على تقييم الملوحة مقارنة بطرق التذوق الإلكترونية الأخرى التي غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً وتوفر قراءة واحدة فقط.