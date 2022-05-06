طلاق أبوهشيمة وياسمين صبري

محمد بن مسعود - الدمام - في أول تعليق له بعد تداول أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلغاء متابعته، كتب رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة على حسابه الخاص بـ«إنستغرام»، قائلاً: «أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم».

وتصدّرت أنباء طلاقهما محركات البحث خلال الساعات الماضية. وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، خصوصًا بعدما حذف الثنائي صورهما معًا وألغيا متابعة بعضهما بعضًا من تطبيق «إنستغرام».

وتم تداول أنباء تؤكد انفصال أبوهشيمة عن ياسمين، بعد زواج دام أكثر من عامين.

كما أوضحت معلومات أن الأخبار تسرّبت من قبل مصادر مقرّبة من الثنائي، دون إعلان رسمي عن الانفصال حتى اللحظة.

وأكدت المصادر صحّة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالودّ للآخر.

وتردّدت أخبار أن الانفصال تم بسبب إصرار ياسمين على العودة إلى العمل الفني بعد غياب عن الشاشة طوال فترة زواجها منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية عام 2020، في حين أن أبوهشيمة كان رافضًا للأمر، وهو ما أشعل الخلافات بينهما، وكان قرار الانفصال.