محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4365 في يوم 5 مايو 2022، أظهرت تسجيل 658 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 565928.
كما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 3356 حالة، منها 12 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى ولم تسجل أي حالة تحت العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تسجيل 658 إصابة جديــدة بكورونـــا وحالـــة وفـــاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.