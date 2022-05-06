الصحة: تسجيل 658 إصابة جديــدة بكورونـــا وحالـــة وفـــاة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4365 في يوم 5 مايو 2022، أظهرت تسجيل 658 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 565928.

كما أعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 3356 حالة، منها 12 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى ولم تسجل أي حالة تحت العناية المركزة.