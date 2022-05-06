صاعقة رعدية تضرم النيران بمرزعة في وادي عياء بللسمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ضربت صاعقة رعدية مرزعة في وادي عياء بللسمر، فيما باشرت قوات الدفاع المدني إطفاء الحرائق التي تسببت فيها الصاعقة الرعدية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المزرعة الواقعة في وادي عياء بللسمر، وقد تناثرت في أرجائها النيران التي أشعلتها فيها الصاعقة الرعدية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية