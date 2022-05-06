تنبيه هام | الرياض والشرقية تحت الغبار والغبار الكثيف الليلة وغداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تُظهر آخر صور الأقمار الإصطناعية المُستلمة لدى “مركز طقس العرب الإقليمي” اندفاع موجة قوية من الغبار باتجاه الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تصل هده الموجة من الغبار إلى أجواء العاصمة وعموم المنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة من هذه الليلة، حيث يُتوقع أن تعمل على تدني مدى الرؤية الافقية بشكل كبير.
ويرصد نظام “كرونوس” الخاص بطقس العرب التأثيرات الواضحة للموجة الغبارية على الكويت وحفر الباطن والقصيم، حيث تشهد هذه المناطق حالياً موجات من الغبار الكثيف، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
هذه الاجواء تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجنباً لحدوث أي مضاعفات محتملة، ونسأل الله السلامة للجميع.
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