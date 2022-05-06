اخبار الخليج – إصابات كورونا الجديدة تقفز إلى 658.. وتعافي 412 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4365 في يوم 5 مايو 2022، وأظهرت تسجيل 658 حالة قائمة جديدة، مما يشكل هذا العدد قفزة في أعداد الإصابات اليومية، كما تعافت 412 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 565928، وأعلن عن حالة وفاة واحدة.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3356 حالة، منها 12 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى ولم تسجل أي حالة تحت العناية المركزة.