جمعية الثقافة والفنون بعسير تحتفل بعيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير احتفل فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة عسير بعيد الفطر المبارك، وذلك في المدينة العالية بأبها، بمشاركة عدد من الشعراء والمنشدين والفرق الشعبية من المنطقة.

وشهد الاحتفال تقديم عدد من اللوحات الشعرية والفنون الشعبية الشهيرة في المنطقة، مثل الدمة والخطوة والزامل والعرضة والمسيرة وغيرها من الفنون الأدائية.

و قدم مدير الجمعية أحمد السروي شكره للحضور على التفاعل مع الاحتفال الذي كان منصة فرح بالعيد السعيد، إلى جانب تمكين المواهب الشابة في مجال الشعر للظهور الجماهيري، حين كان للشعراء الناشئين حضور لافت، مبيناً أن الاحتفال بالعيد عادة سنوية لم تتوقف حتى مع الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم فقدمت عبر برامج التواصل الاجتماعي.

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