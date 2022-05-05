الأهلي يقتنص تعادلاً ثميناً من مضيفه الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اقتنص الأهلي، تعادلاً ثميناً من مستضيفه الباطن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بنتيجة هدفين لكلٍ منهما، ضمن منافسات الجولة 26، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، في المركز التاسع، بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعلى بُعد 3 نقاط، عن آخر مركز، مهدد صاحبه بـ”الهبوط” إلى الدرجة الأولى، في حين حصد الباطن، نقطته السادسة والعشرين، في المركز 15، بجدول ترتيب الدوري في الموسم الرياضي الحالي.

ونجح الباطن في تسجيل هدف التقدم، عن طريق محترفه فابيو أبرو، في الدقيقة 29، من ركلة جزاء، قبل أن يستطيع البرازيلي كارلوس إدواردو من معادلة النتيجة عند الدقيقة 65 من زمن المباراة.

وحظيت الـ 12 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة بإثارة كبيرة؛ توجها الباطن، بهدف ثانٍ، عن طريق مهاجمه البديل عبدالعزيز العرياني، في الدقيقة 78، إلا أن الأهلي رفض الاستسلام بالعودة لتعديل النتيجة عبر هاجمه الشاب هيثم عسيري، قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

يذكر أن هذه المباراة كانت مهددة بـ”التأجيل”؛ بسبب الأحوال الجوية، إلا أن الطاقم التحكيمي، قرَّر في آخر لحظة إقامتها في موعدها.