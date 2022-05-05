اخبار دوليه – قافلة أممية تتجه لآزوفستال.. وروسيا مستعدة لإجلاء المدنيين

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة إلى مجمع آزوفستال الصناعي، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه، وفق ما أعلن مسؤول أممي، اليوم الخميس.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال مؤتمر في وارسو: «اليوم، في الوقت الذي نتحدث فيه، تتجه قافلة لبلوغ آزوفستال بحلول صباح الغد مع أمل بإجلاء ما تبقى من المدنيين الموجودين في هذا الجحيم القاتم منذ أسابيع عدة وأشهر، وإعادتهم بأمان».

وتشكل هذه القافلة محاولة جديدة لإجلاء مدنيين بعدما قالت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الثلاثاء، إن 101 مدني أخرجوا من الأنفاق في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب البلاد. وشكل ذلك أول عملية إجلاء لمدنيين تنجز من هذا المجمع الصناعي الكبير. ونقل هؤلاء إلى مدينة زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة كييف.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن الجيش الروسي لا يزال «مستعداً» لتأمين إجلاء «آمن» للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن «الجيش الروسي لا يزال مستعداً لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن».

كما قال بوتين إنه يجب على كييف أن تأمر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في آزوفستال بإلقاء السلاح.

يأتي هذا بينما ناشد قائد القوات الأوكرانية في آخر معاقلها في مدينة ماريوبول المجتمع الدولي الضغط على روسيا للسماح بإجلاء المدنيين والجنود الجرحى.

واندلع قتال عنيف اليوم في مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول، حيث حاولت القوات الروسية استكمال السيطرة على ماريوبول.

ويتحصن المئات من الجنود الأوكرانيين في أنفاق مصنع الصلب تحت الأرض، العديد منهم مصابون، ومعهم بعض المدنيين أيضاً.

وقال الكابتن سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد فوج آزوف الأوكراني، في بيان مصور من أنفاق مصنع الصلب اليوم الخميس، إن «الجنود الجرحى يموتون بسبب نقص الأدوية».

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المساعدة في ضمان إجلاء الجرحى والمدنيين الذين ما زالوا في المخابئ.

وفي كلمته أمام المجتمع الدولي، ندد بالامار برفض الروس «مراعاة أي أعراف أخلاقية وتدمير الأفراد أمام أعين العالم».

وتؤكد روسيا أن قواتها لن تدخل متاهة الأنفاق في مصنع الصلب، لكن بالامار قال إن القوات الروسية تقاتل في مطحنة آزوفستال.

وأضاف بالامار: «إنه اليوم الثالث الذي يخترق فيه العدو أراضي آزوفستال حيث يدور قتال دامٍ عنيف».