اخبار دوليه – عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية توقع 3 قتلى و3 جرحى

محمد بن مسعود - الدمام - قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بعضهم جروحه حرجة، نتيجة عملية طعن في مستوطنة إلعاد، مساء اليوم الخميس.
وتفيد الأنباء بإطلاق النار على منفذ عملية الطعن، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة.
وبحسب المعلومات، كان المنفذ يحمل فأسا وطعن ستة أشخاص في موقعين.
وبحسب مراسل قناتي «العربية» و»الحدث»، فإن الشرطة لا تستبعد وجود منفذين اثنين للعملية، أحدهما طعن المستوطنين بفأٍس والآخر أطلق النار على آخرين.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية في خلفية الحادث، فيما طلبت بلدية إلعاد من السكان البقاء في منازلهم. وتبحث الشرطة الإسرائيلية عن سيارة هربت من مكان الهجوم.
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