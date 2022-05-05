سمو الأمير سعود بن طلال يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.

وقال سمو محافظ الأحساء ” لقد حملتني القيادة مسؤولية عظيمة تحت توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه”، سائلاً الله التوفيق لخدمة أهالي الأحساء، وهذه المحافظة التي لها ولأهلها اهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة – أيدها الله -.

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