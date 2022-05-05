تعاون سعودي أمريكي قادم لتسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز الاستثمار بين البلدين في قطاعات الاقتصاد الرقمي والابتكار و الفضاء.

وخلال اجتماعاته التقى السواحه برئيس مجموعة أومنيكوم الإعلامية "OMG" ومدير عملياتها داريل سيم، بهدف تسريع نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة وتطوير القدرات الإبداعية لأبناء وبنات دوت الخليج.

كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التعاون ودعم برنامج "IGNITE"الذي أطلقته المملكة خلال النسخة الأولى من مؤتمر "LEAP" التقني لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه، إلى جانب إنشاء فعاليات إعلامية رقمية خلاقة ومبتكرة تدعم جهود المملكة في مجالَي الابتكار والاقتصاد الرقمي.

و شملت الاجتماعات أيضًا عددًا من شركات التقنية المتخصصة في التقنية المالية والبرمجيات، وإدارة الاستثمارات البديلة.