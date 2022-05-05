شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير طريق الملك خالد الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • فصل الحركة المرورية بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بإتجاه الدمام

• إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالشرقية عن البدء بأعمال فصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية بطريق الملك خالد بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بإتجاه الدمام مع إنشاء وتعديل بعض المداخل والمخارج وتوسعة طريق الخدمة في بعض المناطق ابتداءً من يوم الاثنين 1443/10/8 الموافق 2022/5/9م