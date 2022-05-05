الكويت تدين وتستنكر سماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لسماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
وحذرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم من مغبّة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ومدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر، وتهديدا للأمن والسّلم الدوليين .
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لِلَجْم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته.
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