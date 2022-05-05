محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بلغ عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك أكثر من مليون ومئتي ألف، (١٢٢٦٣٥٩) مستفيدا من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيدا من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و(١٢٥٨) مستفيدا من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيدا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيدا من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيدا من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد .

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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