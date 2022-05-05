اخبار دوليه – الكشف عن مصادر جديدة لتمويل «صفقة تويتر»

محمد بن مسعود - الدمام - جمع الملياردير إيلون ماسك تمويلا بقيمة 7.14 مليار دولار، من مجموعة من المستثمرين من بينهم لاري إليسون الشريك المؤسس لـ»أوراكل كورب»، و»سيكويا كابيتال»، لتمويل استحواذه على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك حسبما جاء في إفصاح، الخميس.
وأظهر الإفصاح أن الأمير الوليد بن طلال، الذي عارض الشراء في البداية، وافق أيضا على تحويل حصته البالغة 1.89 مليار دولار إلى الصفقة، بدلا من بيعها مقابل المال.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي جرى فيه خفض قروض الهامش لماسك إلى 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق، وفقا للإفصاح.
كما عُدل التزام ماسك التمويلي البالغ 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.
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