اخبار دوليه – الكرملين يرد على تقرير قتل قادة روس: استخبارات الغرب لن تعرقلنا في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال الكرملين، الخميس، إنه يدرك جيدا أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية، مؤكدا أن هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها.

جاء ذلك في تعقيب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يفيد أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس.

وعلى مدار الأشهر الماضية ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تقتصر المساعدات الأميركية لكييف على العسكرية، بل قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حول الوحدات الروسية، وهو ما سمح للأوكرانيين باستهداف وقتل العديد من الجنرالات الروس الذين لقوا حتفهم طيلة تلك المدة، وذلك وفقاً لما أفاد به مسؤولون أميركيون كبار.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأوكران قتلوا ما يقرب من 12 جنرالا على الخطوط الأمامية، وهو رقم أثار دهشة المحللين العسكريين.

كما أوضحت أن المساعدة في الاستهداف كانت جزءاً من جهد سري من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتوفير معلومات استخباراتية من ساحة المعركة في الوقت المناسب للأوكرانيين، بحسب تقرير نقلته تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

كما أعلن المتحدث الرسمي للكرملين، الخميس، أن «إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية سريعة للنزاع».

وشدد بيسكوف على تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ميناء ماريوبول الأوكراني الاستراتيجي.

وقال للصحافيين: «الممرات تعمل اليوم»، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع.