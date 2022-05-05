زيلينسكي يطلق منصة لجمع التبرعات لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، عن إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة بلاده في الحرب الروسية الأوكرانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر حث فيه الجميع على التبرع لأجل بلاده حيث قال: “بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا”.

وتحمل المنصة الجديدة اسم يونايتد 24 مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث المبالغ التي تجمعها من المنصة كل يوم معتبرًا أن “كل تبرع مهم للنصر”.

أوروبا تمنح أوكرانيا 6 مليارات يورو

من جهة أخرى أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، الخميس، جمع أكثر من 6 مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

وصرح مورافيسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون: “خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من 6 مليارات يورو، وسيستخدم هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا”.

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وخلال المؤتمر الذي نظمته بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد الاوروبي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو إلى “منح أوكرانيا فورًا صفة مرشح” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن “انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الاوروبي ينبغي أن يكون الحقيقة المطلقة، ليس وعدًا أو احتمالًا فقط”.