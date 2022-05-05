شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: هيئة تطوير الأحساء تمثل قيمة مضافة لتنمية المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الهيئة تعكس اهتمام القيادة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم

• الهيئة الجديدة ستعمل على تطوير الأحساء بما يتناسب مع تاريخها العريق

• استحداث خدمات وأنشطة تظهر الوجه التنموي للمحافظة

• الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشاريع تنموية

• تأسيس هيئة التطوير يعكس مكانة المحافظة وما تتميز به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعية

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – على تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء. وقال الأمير سعود "أن ذلك يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والحرص على تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم"، مؤكداً أن هذا الحرص "لا يقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، وإنما على مناطق المملكة كافة التي نالت هي الأخرى نصيبها من خطط التطوير والتحديث، تحقيقاً لمستهدفات وتطلعات رؤية 2030، التي تسعى إلى توظيف إمكانات كل منطقة على حدة، بشكل مدروس، بما يخدم اقتصاد المنطقة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

وأضاف سموه أن تأسيس هيئة لتطوير محافظة الأحساء، يؤكد مكانة المحافظة، وما تتميز به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعية، كونها أكبر واحة زراعية في المملكة، إضافة إلى احتضانها أكبر آبار النفط والغاز في البلاد، بجانب احتضانها المدن الصناعية، فضلاً عن مورثها التاريخي والثقافي، والحضارة الإنسانية التي شهدتها عبر مر العصور". وأكمل الأمير سعود "لا شك أن الهيئة الجديدة ستعمل على تطوير الأحساء بما يتناسب مع تاريخها العريق، وذلك عن طريق خطط وبرامج نوعية، تستهدف استحداث خدمات وأنشطة، تظهر الوجه التنموي للمحافظة، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشاريع تنموية، تكون بمثابة قيمة مضافة للمحافظة وسكانها، وكل هذا يندرج تحت أهداف رؤية 2030 التي نجحت حتى الآن في تعزيز التنمية وتوسعها، والنهوض بها في كل المجالات والأنشطة. وسأل أمير الشرقية الله أن يديم على الوطن والمواطنين نعمه الظاهرة والباطنة، وقال: "هذه النعم كثيرة ومتعددة، ليس أولها نعمة الأمن والأمان والاستقرار منذ تأسيس هذه الدولة المباركة، وليس آخرها نعمة رغد العيش واللحمة الوطنية والرباط الوثيق بين القيادة والشعب، كما نسأله أن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.