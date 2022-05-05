رئيس وزراء اليابان يعلن من بريطانيا عن عقوبات جديدة على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، موضحًا أن طوكيو قررت تجميد أصول 140 روسي، وتوسيع حظر التصدير للشركات العسكرية الروسية.

وصرح رئيس الوزراء الياباني بأن «هجوم روسيا على أوكرانيا ليس مشكلة أوروبية فقط»، مشددًا على أهمية إظهار مجموعة السبع وحدتها، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.