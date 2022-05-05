اخبار دوليه – زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالانكليزية نشرها على حسابه في تويتر «بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة «يونايتد24». وأضاف «كل تبرع مهم للنصر».
بعد تسعة أسابيع على الغزو الروسي، تعرضت مدن أوكرانية لدمار كبير.
وقال زيلينسكي «جميع المبالغ ستُحوّل إلى بنك أوكرانيا الوطني وتُرصد للوزارات المعنية» مشيرا إلى أن حكومته ستحدث المعلومات «كل 24 ساعة» حول كيفية استخدام الأموال.
ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين في أنحاء العالم لمساعدة كييف على دحر موسكو.
وقال «معا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما هدمته روسيا».
وأكد أن أوكرانيا «ستتذكر دائما» هذه الإسهامات.
تلقت كييف مساعدة عسكرية غربية لكن جيشها يبقى أصغر حجما بكثير من الجيش الروسي.
واظب زيلينسكي (44 عاما) على مخاطبة برلمانات العالم بشكل شبه يومي مناشدا تقديم المساعدة لبلاده منذ بدء الهجوم الروسي.
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