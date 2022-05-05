اخبار الخليج – نائب محافظ العاصمة يرعى مهرجان «هلا بالعيد» ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، مهرجان (هلا بالعيد) في نسخته الأولى، والذي نظمته مؤسسة العالم الدولية للشباب، وفريق شباب المجتمع بالتعاون مع ووتر جاردن سيتي، بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع والسيد يوسف لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة .

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأهالي والمقيمين وأطفال السنابل التابعين لجمعية السنابل لرعاية الأيتام، إذ شمل المهرجان على العديد من الفقرات الترفيهية والرياضية والثقافية، من بينها الحرف اليدوية والفنية، والمرسم الفني والتعليمي، وفقرة المسابقات والجوائز القيمة، والشخصيات الكرتونية، وعروض التيكواندو، والفرقة الشعبية، وفقرة الخدع البصرية، والمواهب الرياضية، وعرض مسرحي بعنوان (أمي قبلة العاشقين)، والعديد من العروض والفعاليات المتنوعة للحضور.

وبهذه المناسبة ، قال نائب المحافظ بأن الهدف من المهرجان هو إشاعة الفرحة والبهجة لدى الأطفال والأسر عموما بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر برامج جاذبة ومتنوعة تجمع بين الجوانب الترفيهية والرياضية والفنية والتربوية، وذلك من منطلق حرص محافظة العاصمة على تنظيم ورعاية مختلف الفعاليات الموجهة في المناسبات الوطنية، والدينية، والاجتماعية، والثقافية، والشبابية، معرباً عن سعادته بالمشاركة مع الجميع الفرحة بهذه المناسبة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المنظمة لهذه الفعالية.