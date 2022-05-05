اخبار الخليج – نائب محافظ المحرق يؤكد بأن المحافظة تعتز وتفخر بمنشآتها السياحية والترفيهية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق أن المحافظة تعتز وتفخر بمنشآتها السياحية والترفيهية والتي تعتبر داعما ورافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني، وتعيد المحرق إلى الواجهة السياحية كوجهة ترفيهية مميزة عبر جزرها السياحية وسواحلها الخلابة وأسواقها القديمة والتراثية بالإضافة إلى منتزهاتها الخضراء ومواقعها الفريدة.

جاء ذلك خلال افتتاح العميد الجيران لمهرجان بوليفارد 202 بحديقة المحرق الكبرى، حيث اطلع على المرافق الترفيهية بالمهرجان الذي يعتبر من أكبر الأحداث الترفيهية التي يتم تنظيمها خلال أيام عيد الفطر السعيد، ويحتوي على العديد من الألعاب الترفيهية لجميع الأعمار بالإضافة إلى ركن المطاعم والمقاهي وغيرها.

وأشاد نائب المحافظ بما لمسه من استعدادات مميزة لاستقطاب الأهالي والمقيمين وزوار المملكة خاصة خلال الأعياد والمناسبات، مشيدا بتواجد الطواقم الطبية في مثل هذه المرافق والتي تقوم بتقديم الخدمات التمريضية طوال ساعات العمل في المنتزهات، مقدما شكره لبلدية المحرق والمجلس البلدي على دعم مثل هذه الاستثمارات والأنشطة التي تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.

واطلع نائب محافظ المحرق على اشتراطات الأمن والسلامة، مشيدا بدور مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وجهودهم في حفظ أمن وسلامة الزوار، مؤكدا بأن المحافظة وبتوجيهات مباشرة من سعادة المحافظ تشجع هذه الاستثمارات وخاصة الترفيهية منها والتي تساهم في خلق فرص وظيفية وتوفر أجواء من المتعة والفرح لجميع الزوار .